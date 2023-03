MILANO (ITALPRESS) – La Mini Cooper S Clubman nella Untold Edition combina un’estetica sportiva con le caratteristiche uniche della Untold Edition. L’aspetto inconfondibile è caratterizzato in particolare dalla doppia porta posteriore tipica del modello e dall’esclusivo colore della carrozzeria Sage Green. La Mini Cooper S Clubman ha un motore a benzina a quattro cilindri che accelera da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi con 131 kW/178 CV, garantendo quell’incomparabile go-kart feeling. La dinamicità è esplicitamente sottolineata dalle Sport Stripes che corrono strette sul cofano e che ritornano negli interni sui sedili sportivi con finitura Mini Yours Leather Lounge Sage Green. Anche questi sottolineano il carattere sportivo della MINI Cooper S Clubman nella Untold Edition.

Anche il colore dei cerchi in lega da 18 pollici – Refined Brass – mostra il lato elegante della Cooper S Clubman in Untold Edition. Il colore si riflette anche nelle finiture delle soglie laterali e nei bordi delle prese d’aria, conferendo all’auto un aspetto armonioso. La combinazione di caratteristiche sportive e rinnovate e l’attento uso dei colori rende la Cooper S Clubman nella Untold Edition un’attrazione unica.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).