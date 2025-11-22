Home Video News Cronaca Minacce a un professore, arrestato a Torino il tiktoker Don Alì
TORINO (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 24enne di origine marocchina, conosciuto su Tik Tok con lo pseudonimo di "Don Alì", ritenuto responsabile di atti persecutori. Per lo stesso reato, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un 24enne ed un 27enne torinesi di seconda generazione, suoi complici. vbo/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)