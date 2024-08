ROMA (ITALPRESS) – Per i primi 25 anni dell’Amarone Aneri, il pittore Mimmo Paladino ha firmato tre etichette. Un prestigioso riconoscimento per la Cantina Aneri, che si trova a San Pietro in Cariano (Verona), nella zona cuore della produzione dell’Amarone classico, che potrà così celebrare il primo quarto di secolo con tre etichette d’autore pensate e disegnate appositamente dall’artista considerato tra i principali esponenti della transavanguardia italiana.

– Foto ufficio stampa Cantina Aneri –

(ITALPRESS).