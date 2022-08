SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – L’australiano Jack Miller è in testa con il tempo di 1’30″756 dopo la prima sessione di prove libere di MotoGP del Gran Premio di Austria. Sessione contrassegnata dall’incertezza riguardante le gomme da usare, visto il sole che ha fatto capolino dopo l’acqua caduta a scrosci in nottata. Quelle rain, infatti, sono state molto più lente e hanno causato tempi non certo in linea con le slick. Non appena il primo, Bezzecchi, ha effettuato il cambio, tutti i piloti, alla spicciolata, le hanno cambiate e il cronometro ne ha giovato. Al secondo posto, per ora, c’è il francese Zarco (+0.618) ben lontano, comunque, dalla Ducati che primeggia. Terzo Mir (+0.820), quarto Martin (+0.860), solo quinto il campione francese Fabio Quartararo (+1.017), alquanto prudente, soprattutto nella prima parte della sessione. Completano la top 10 Rins, sesto a +1.119, Binder, settimo a +1.157, il giapponese Nagakami, ottavo a +1.185, Bastianini, ultimo a cambiare le gomme da rain a slick, nono a +1.220, e Andrea Dovizioso, ottimo decimo (+1.251). Per Bagnaia sedicesimo tempo con un distacco di 1.757 dal compagno di squadra Miller. Caduta senza conseguenze per Remy Gardner alla curva 5.

