Le milizie sostenute dall’Iran sono entrate in Siria durante la notte dall’Iraq e si stanno dirigendo verso la Siria settentrionale per rafforzare le forze dell’esercito siriano assediato che combattono gli insorti. Lo riferiscono due fonti dell’esercito siriano ai media arabi. Decine di combattenti iracheni delle milizie Hashd al Shaabi allineati all’Iran provenienti dall’Iraq sono entrati in Siria attraverso una rotta militare vicino al valico di Al Bukamal. L’Iran ha inviato migliaia di combattenti sciiti in Siria durante la guerra siriana e, insieme alla Russia con la sua potenza aerea, ha permesso al presidente siriano Bashar Assad di schiacciare l’insurrezione e riconquistare la maggior parte del suo territorio. La mancanza di uomini per aiutare a contrastare l’assalto dei ribelli negli ultimi giorni ha contribuito alla rapida ritirata delle forze dell’esercito siriano e al ritiro dalla città di Aleppo, secondo altre due fonti dell’esercito.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

