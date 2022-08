ROMA (ITALPRESS) – “Peccato non aver vinto ma esordire in questo stadio è stata una grande emozione”. Arkadiusz Milik commenta così su Instagram il suo debutto di ieri sera con la maglia della Juventus, un 1-1 allo Stadium contro la Roma che non lascia soddisfatti i bianconeri. “Meritavamo di vincere ma con questo spirito otterremo sicuramente risultati migliori”, scrive sempre sui social l’esterno colombiano Juan Cuadrado. “L’atteggiamento giusto. Questo è quello che dobbiamo mettere in campo sempre. Tutti insieme”, sottolinea capitan Leonardo Bonucci. Mattia De Sciglio è categorico: “Dispiace chiudere una serata così senza una vittoria”. Infine il polacco Tomasz Szczesny, al rientro tra i pali proprio contro la sua ex squadra: “C’è ancora del lavoro da fare, ma è stato un buon ritorno in campo”. “Un punto importante in uno stadio difficile. Daje Roma”, le parole social di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, grande ex della partita, ha servito l’assist acrobatico per il pari firmato di testa nella ripresa da Tammy Abraham. “Non ci arrendiamo mai! Preso un buon punto”, scrive su Instagram proprio l’attaccante inglese, che ringrazia il suo neo compagno di reparto per la sua prima rete stagionale. “Questo gruppo non molla mai”, evidenzia sempre sui social il centrale Gianluca Mancini. “Un punto importante”, gli fa eco l’esterno Leonardo Spinazzola. “Bravi a riprendere la partita”, osserva l’altro difensore Marash Kumbulla.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com