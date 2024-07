PALERMO (ITALPRESS) – Giuseppe Milazzo è stato eletto vicepresidente della Commissione per la Pesca del Parlamento europeo. “Un incarico di responsabilità che mi onora e premia il lavoro svolto in questi anni – sottolinea in una nota l’europarlamentare -. La pesca è un comparto vitale per l’economia italiana e siciliana in particolare. La delegazione di Fratelli d’Italia porta a casa un risultato importante per il nuovo mandato parlamentare che è appena iniziato”.

– foto ufficio stampa Giuseppe Milazzo –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]