Milano, un arresto per la violenza sessuale avvenuta a Ferragosto in Corso Como

MILANO (ITALPRESS) – Nel pomeriggio di lunedì 24 agosto, i Carabinieri della Stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto in fase esecutiva del personale della Compagnia di Legnano, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso la notte di ferragosto in Corso Como.

A seguito di immediata attività d’indagine, condotta attraverso l’escussione della persona offesa e degli amici presenti, per mezzo dell’analisi degli impianti di videosorveglianza, dello studio dei profili social e del riconoscimento da parte della vittima, gli investigatori hanno individuato nell’odierno indagato l’autore del reato.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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