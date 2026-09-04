Milano, Salvini “Entro la prossima settimana il nome del candidato sindaco”

MILANO (ITALPRESS) – “Conto che entro la prossima settimana ci sia il nome del candidato sindaco”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del Villaggio Scalo Porta Romana.

Sul nome di Giovanni Terzi come candidato ha detto: “È un amico, è stato un ottimo amministratore comunale. È uno dei nomi che sicuramente potrebbero rilanciare Milano, insieme a qualcun altro. Su Calabresi, non ho elementi per valutare, immagino che facciano le primarie. Non credo che possa piacere alla destra. Come Lega mi sarebbe piaciuto che anche il centrodestra scegliesse alle primarie. Sul generale Burgio dico che piacerebbe ai cittadini di Anzio, visto che è nato ad Anzio. Noi sceglieremo qualcuno di Milano. Che sappia dov’è Rogoredo, Corvetto, Bovisa, Niguarda e Gallaratese”.

Per quanto riguarda l’inchiesta sul leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci il ministro non si è voluto esprimere, ma ha affermato: “Contesto a Vannacci che vada in piazza con i naziskin o pensi di dare il voto multiplo a chi ha più figli. A Milano significherebbe dare un plus alla comunità islamica. Alcune scelte sono curiose”.

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