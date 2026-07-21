Milano, Sala “Programma di sicurezza a La Maura ha funzionato”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che sia stata ingigantita la questione, perché alla fine il programma di sicurezza ha funzionato, diamo anche la giusta misura alle cose: non è stata una situazione tragica come qualcuno l'ha voluta dipingere. Non è la situazione ideale, lo sappiamo anche noi, però c'è tanta gente che vuole concerti a Milano". Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Protocollo d'intesa per la valorizzazione della città di Milano in occasione di CES Unveiled Milano, tappa ufficiale europea di "Road to CES" in promozione del CES (Consumer Electronics Show), dopo le polemiche sulla gestione della sicurezza nell'area per concerti La Maura, dove sabato scorso il concerto di Bad Bunny è stato interrotto da una violenta grandinata. xm4/ col4/gsl