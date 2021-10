Milano, Sala: “Ho in testa la nuova giunta, siamo alle rifiniture”

“Sono molto tranquillo, credo che più o meno la giunta ce l'ho in testa. Non do anticipazioni, però posso dire che la giunta nella mia testa ce l'ho, adesso siamo alle rifiniture”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per il ventesimo anniversario dell’incidente aereo di Linate. bla/pc/gtr