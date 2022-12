Milano, Qualità vita, Sala “Trovare formule per aumentare stipendi”

"Non siamo certamente noi a negare che il tema del costo della vita e del caro affitti colpisce Milano e le grandi città. In Comune stiamo cercando di fare qualcosa, ad esempio per chi lavora nei musei, ma bisogna cercare di fare di più per ridurre questa forchetta anche aumentando gli stipendi. ”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando della classifica del Sole24ore sulla Qualità della Vita. xa1/pc/gsl