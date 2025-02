MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della vasta operazione della Polizia di Stato su tutto il territorio italiano, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile e coordinata dal Servizio Centrale Operativo, a Milano e provincia sono state arrestate 27 persone e altre 25 indagate – tutti maggiorenni – per reati di detenzione di armi da taglio, armi da fuoco, stupefacenti, rapine, furti, utilizzo abusivo di carte di credito, resistenza e violazioni in materia di immigrazione. Controllati 88 minori italiani e 137 stranieri ma nessuno di loro è stato denunciato o tratto in arresto. Lo ha riferito il capo della squadra mobile di Milano, Alfonso Iadevaia, durante una conferenza stampa sulla maxi operazione. Le attività della Polizia di Stato si sono concentrate nel monitoraggio delle bande giovanili attive nelle aree di Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, City Life, Stazione Centrale e della periferia, nei quartieri Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate e hanno riguardato anche alcuni comuni della provincia tra i quali Cinisello Balsamo, Rho, Legnano, Rozzano e Novate Milanese.(ITALPRESS).

Foto: xm4