Milano Monza Motor Show, Sala: “Occasione per andare oltre il dibattito”

Il motor show "spero che sia l'occasione per andare un po' oltre il pezzo 'auto sì, auto no'. Per me la questione auto è diversa. Vivendo in una città che è naturalmente inquinata è chiaro che gli sviluppi sull'elettrico e non solo sono importanti, e mi pare che questa manifestazione vada in questa direzione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione di MiMo - Milano Monza Motor Show. bla/pc/gtr