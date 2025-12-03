Milano, investito lontano dalle strisce pedonali: muore un 30enne

MILANO (ITALPRESS) – Un uomo di 30 anni è morto oggi dopo essere stato investito in via Lodovico il Moro 121 a Milano. Il veicolo, proveniente dalla periferia in direzione centro città, ha impattato contro il pedone che stava attraversando lontano dagli attraversamenti pedonali. La vittima è uno straniero sprovvisto di documenti, aveva con sè solo una tessera per le docce pubbliche. Il Pm Amendola ha disposto il sequestro penale dell’autovettura e della salma.

