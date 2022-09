Milano, inseguimento dei vigili urbani finisce contro… una Ferrari

Un'auto della polizia locale di Milano si è scontrata con una Ferrari in piazza Oberdan, in Porta Venezia, a Milano e poi si è ribaltata, colpendo un motociclista. L'incidente è avvenuto dopo che la pattuglia, che stava inseguendo una vettura che non si era fermata all'alt, ha prima urtato la Ferrari e poi si è ribaltata, andando a colpire un motociclista di 33 anni che è rimasto ferito ed è stato trasportato in condizioni non gravi al pronto soccorso del Policlinico. trl/gsl