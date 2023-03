MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, attorno alle 11,30, si è sviluppato un incendio al quarto e quinto piano di una palazzina in disuso in via Quintiliano a Milano. L’incendio ha coinvolto materassi e rifiuti delle persone che vivevano all’interno dello stabile. Sul posto sono immediatamente intervenuti 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia di Stato.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Vigili del Fuoco Milano