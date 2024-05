MILANO (ITALPRESS) – 28 bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all’interno delle Piscine “Jacarandà” di via Procaccini 69 a Milano. Il personale del nucleo Nbcr del Comando di Milano dei Vigili del Fuoco, intervenuto tempestivamente, sta effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell’intossicazione. I bambini dell’età tra i 3 e i 5 anni sono stati convogliati in un’area Triage allestita da Croce Rossa e Vigili del Fuoco e sono sotto le cure dei sanitari. A causa degli eccessivi vapori inalati, il personale del 118 ha provveduto al trasporto in ospedale di 4 persone, tre bambini e un adulto avendo accusato una sintomatologia più acuta. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco Milano