MILANO (ITALPRESS) – Incendio, questa mattina all’alba, all’ex residence Jolly di Milano, uno stabile abbandonato e spesso utilizzato come rifugio da senza fissa dimora, in via Cavezzali. Dalle prime ricostruzioni degli stessi Vigili del Fuoco intervenuti, a causare le fiamme sarebbe stato un cumulo di rifiuti. L’edificio è stato evacuato dai 40 senzatetto che lo occupano. L’incendio, sviluppatosi al quarto piano dell’ex residence da dieci piani, è stato spento dai Vigili del Fuoco, che hanno evitato la propagazione agli altri locali. Sono in corso ispezioni per escludere la presenza di persone nell’edificio, occupato da persone senza fissa dimora. (ITALPRESS).

Photo Credits: Twitter Vigili del Fuoco