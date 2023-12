Milano, i lavori in Galleria diventano trappola… Tutti giù per terra

I lavori per un'installazione natalizia, all'interno della galleria Vittorio Emanuele di Milano, diventano una trappola per turisti e cittadini. In molti non si accorgono di una canalina per il passaggio dei cavi e il risultato è... un bel tonfo. Per fortuna senza gravi conseguenze. eb/abr/mrv