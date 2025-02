MILANO (ITALPRESS) – Da circa venti minuti squadre dei Vigili del fuoco di Milano stanno operando all’interno del negozio H&M nella centralissima Piazza Duomo. L’allarme è stato lanciato dal personale del negozio di abbigliamento che sembra abbia rilevato la presenza di fumo provenire dall’area magazzini dei piani interrati. Si sta procedendo ad una ispezione accurata per individuare il punto da dove sarebbe partito l’allarme dalle centraline antincendio. Sul posto sei mezzi del Comando di via Messina. Il personale di H&M è stato allontanato a scopo precauzionale mentre il palazzo soprastante il negozio non è oggetto di evacuazione, almeno per il momento. Stanno terminando i controlli delle squadre dei Vigili del fuoco. Non è emerso nulla di particolarmente grave fortunatamente. Solo del fumo sulle cui cause si sta ancora indagando. Sul posto è rimasto un mezzo al fine di completare le operazioni di bonifica dell’area

