Milano-Cortina, Zaia “Aver visto le medaglie è stata un’emozione”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Si fa sul serio, siamo entrati nel vivo. Aver visto le medaglie per me è stata un'emozione. Sono colui che si è inventato la candidatura di Cortina, Trento e Bolzano, presentando un dossier tra virgolette ostile a quello originale della Lombardia, ma poi abbiamo iniziato un viaggio assieme che ci ha permesso di vincere". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Palazzo Balbi a margine della presentazione delle medaglie per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. mgg/mca1 (Fonte video: Regione Veneto)