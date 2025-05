Milano Cortina, Valcepina “Olimpiade in casa mio obiettivo da sempre”

MILANO (ITALPRESS) - "Milano Cortina 2026? Un'olimpiade in casa è stato un mio obiettivo da sempre, a Torino 2006 ero soltanto una spettatrice, da lì mi sono detta il mio sogno davvero nel partecipare in un'olimpiade in casa. Le mie figlie hanno già partecipato ad alcune olimpiadi, secondo me ora riusciranno a vivere meglio l'essenza delle Olimpiadi come ho fatto io a Torino". Lo ha dichiarato Martina Valcepina, velocista del pattinaggio su ghiaccio e ambassador Allianz per i Giochi di Milano Cortina 2026, durante la presentazione dell'evento "Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti". pia/gm/gtr