Milano-Cortina, Sala “Se dazi non si rivolvono entro un anno andiamo tutti a gambe all’aria”

MILANO (ITALPRESS) – “Se il tema dei dazi non si risolve entro un anno andiamo tutti a gambe all’aria. Ma credo che tra un anno potremo festeggiare una situazione economica tranquilla”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in diretta su RTL 102.5, rispondendo a una domanda sulle possibili ricadute dei dazi Usa sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Quanto allo stato dell’arte delle opere previste per i Giochi, Sala ha assicurato che “va tutto bene, ma mancano ancora un po’ di soldi, che spero arrivino dal governo. Infatti – ha aggiunto – sto insistendo con Giorgetti perché ci dia una mano”.

