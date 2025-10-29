Milano-Cortina, Riva “Sarà una sfida fino all’ultimo giorno”

MILANO (ITALPRESS) - "Ci sono state queste presentazioni dei -100 giorni, tutto si sta allineando, stiamo lavorando con ambasciate e corpi consolari per gli eventi istituzionali, siamo felici, non vediamo l'ora". Lo ha dichiarato l'assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva a margine dell'evento "One hundred days to go", in Regione Lombardia, a Milano. "Manca sicuramente la chiusura del cantiere dell'arena Milano, manca il ground zero del Villaggio olimpico, non è un segreto che i cantieri siano ancora aperti, lo abbiamo sempre saputo, sarà una sfida fino all'ultimo giorno, l'importante è rimanere uniti come sistema Paese". eb/gm/gtr