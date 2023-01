Milano-Cortina, Moratti “Ritardi pesantissimi, vanno colmati”

"Il ritardo deve essere colmato, non ci sono scuse. Non ci si può presentare impreparati a un appuntamento così importante come le Olimpiadi che sarà una vetrina sulla nostra regione da parte di tutto il mondo". Così la candidata sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni regionali in Lombardia Letizia Moratti, a proposito delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. xh7/trl/gsl