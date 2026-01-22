Milano-Cortina, Mattarella “Normale ci siano alcune rifiniture da realizzare”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo ormai a due settimane dall'apertura delle Olimpiadi e ad poco più un mese da quella delle Paralimpiadi. E' una condizione che vede ancora naturalmente delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato e non soltanto nel nostro Paese, ma ovunque. Ci sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza e anche se fosse possibile vengono sempre completate negli ultimi giorni. Ma c'è un'accelerazione di impegno nelle ultime settimane che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre". Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal Presidente, Giovanni Malagò e dall'Amministratore Delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della Fondazione e dai rappresentanti dei comuni di Milano e Cortina, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma Alto Adige. gm/mca1 (Fonte video: Quirinale)