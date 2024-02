Milano-Cortina, Malagò “Siamo messi meglio di prima, recuperiamo”

MILANO (LA4NEWS/ITALPRESS) - A due anni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, "siamo messi molto meglio rispetto a qualche settimana fa o di qualche mese fa, stiamo recuperando, è evidente. C'è molto senso di positività, siamo consci delle responsabilità e' una tipica situazione di "italian case", che caratterizza, tante, non voglio dire tutte, sarebbe esagerato, delle situazioni del recente e del lontano passato. I temi sono all'ordine del giorno, le complessità e le criticità sono quasi in totalità nella parte infrastrutturale. Malgrado cio', secondo me, saranno i migliori giochi invernali di sempre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dello svelamento dei simboli dei Giochi Olimpici e Paralimpici in piazza della Scala. (LA4NEWS/ITALPRESS). xm4/trl/gsl