Milano-Cortina, Gouadec (Fisg): “Speriamo che Giochi diano più visibilità agli sport del ghiaccio in Italia”

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si aspetta che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 promuovano gli sport del ghiaccio in tutta Italia, come dichiarato in un’intervista esclusiva a Xinhua da Kenan Gouadec, High Performance Director della Fisg.

“Gli sport del ghiaccio godono di un certo livello di popolarità ma restano discipline di nicchia in Italia”, ha detto Gouadec, aggiungendo che il calcio domina in modo schiacciante la scena sportiva del Paese, mentre negli sport invernali le discipline della neve come lo sci alpino sono più popolari rispetto a quelle del ghiaccio.

La Fisg sta cercando di riportare gli sport del ghiaccio alla ribalta e di attrarre una maggiore partecipazione sia dal pubblico sia dagli atleti.

“Speriamo che le Olimpiadi di Milano Cortina diano maggiore visibilità agli sport del ghiaccio – ha detto Gouadec -. Come federazione, cerchiamo di coinvolgere più atleti e di ottenere la costruzione di ulteriori strutture in tutta Italia”.

Gouadec ha già visto segnali incoraggianti, tra cui un aumento della copertura mediatica e del dibattito pubblico dall’inizio dei preparativi per Milano Cortina 2026, e si aspetta che il successo dei Giochi dia uno slancio a queste discipline nel tempo.

Le Olimpiadi Invernali sono tornate in Italia dopo Torino 2006. Secondo Gouadec, lo short track ha raggiunto uno standard più elevato negli ultimi 20 anni.

“Ora abbiamo più competizioni ogni anno – ha aggiunto -. Le nazioni più piccole stanno diventando più competitive nello short track”.

Riconoscendo che i risultati positivi sono cruciali per la nazionale italiana, Gouadec ha detto che la federazione non ha aspettative specifiche per le Olimpiadi Invernali.

“Vogliamo solo assicurarci che gli atleti si godano il momento. Non voglio mettere loro pressione”, ha detto.

“Ho sempre cercato di dire loro che la vita dell’atleta è molto breve rispetto alla durata effettiva della loro vita. Quindi bisogna godersi momenti come le Olimpiadi, perché sono un’occasione molto rara”, ha proseguito.

La 38enne allenatrice cinese Qi Mengyao ha guidato l’Italia sul gradino più alto del podio nella staffetta mista di short track, conquistando la prima medaglia d’oro della disciplina a questi Giochi.

Gouadec ha rivelato che la decisione di nominare Qi si è basata principalmente sul suo background professionale e sulla sua esperienza. “Abbiamo pensato che fosse la persona giusta perché abbiamo diversi atleti più giovani, e Qi ha molta esperienza in Canada nello sviluppo degli atleti junior”, ha detto.

“Qi si è inserita bene nella squadra e ha portato un ottimo sguardo tecnico al gruppo, facendo sviluppare la squadra con un eccellente lavoro tattico”, ha aggiunto.

Mentre la squadra azzurra ha già conquistato diverse medaglie negli sport sul ghiaccio, Gouadec spera che i pattinatori continuino a godersi i Giochi.

“Credo che se si godono il momento e utilizzano l’energia del pubblico, riusciranno a ottenere prestazioni migliori invece di sentire la pressione di gareggiare in casa”, ha detto Gouadec.

