Milano-Cortina, Fontana “Rispetto completo cronoprogramma”

MILANO (ITALPRESS) - "Il cronoprogramma per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Direi che siamo a posto, per il momento siamo nel rispetto completo di tutti i programmi e progetti che erano stati previsti. In alcuni siamo anche in anticipo ma meglio non dirlo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto a margine della presentazione del "Look of the Games di Milano Cortina 2026". pia/glb/red