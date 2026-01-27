Milano-Cortina, ecco i ventisei vini ambassador del Made in Italy a Casa Italia

MILANO (ITALPRESS) – Ventisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le etichette made in Italy protagoniste nei Giochi olimpici invernali Milano Cortina (6 – 22 febbraio 2026), presenti nella carta dei vini di MUSA, l’hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). A scegliere i vini per conto del CONI è stato il team di LT Wine & Food Advisory, supportato da Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni ed i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni. Ogni etichetta sarà ambasciatrice del nostro Paese al cospetto di una platea internazionale che potrà così “degustare” la biodiversità d’eccellenza di tutto il paesaggio enologico regionale che rende unica l’Italia insieme alla sua cucina patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco.

“Questa pregevole selezione di etichette ci permette di brindare nel modo migliore al ritorno dei Giochi Olimpici nel nostro Paese, 20 anni dopo Torino 2006 – dice Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI -. I vini scelti rappresentano l’espressione autentica ed eterogenea del made in Italy che vogliamo esaltare in occasione di Milano Cortina 2026, grazie al progetto MUSA. Un valore aggiunto fondamentale per dare voce, all’interno di Casa Italia, all’unicità della tradizione che ci appartiene attraverso le eccellenze tricolori”.

“Come per la selezione protagonista a Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche le etichette in scena a Casa Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina raccontano al meglio la ricchezza, la varietà e i progressi compiuti in questi anni dal vino italiano – le parole di Luciano Ferraro, firma di punta del giornalismo del vino, che ha supportato il team di LT Wine & Food Advisory nella selezione -. I territori sono rappresentati da grandi produttori o piccoli vignaioli che hanno in comune la passione con la quale portano le loro bottiglie nel mondo, in una continua sfida per conquistare nuovi mercati e nuovi consumatori”

Per Lorenzo Tersi, Ceo di LT Wine & Food Advisory, “nel mondo degli eventi sportivi di respiro internazionale il vino agisce come strumento di valorizzazione del made in Italy in un mosaico di rappresentanza che abbraccia l’intero paesaggio enologico, dai grandi gruppi alle produzioni di nicchia. Il vino celebrativo in queste occasioni diventa così un momento di diplomazia culturale, si porta dietro il territorio dove nasce, la storia di quell’etichetta, il savoir faire italiano, in una parola la sua unicità e autenticità”.

LT Wine & Food Advisory è boutique di consulenza specializzata nel settore wine ed attiva in ambito strategico ed M&A. Società di riferimento nei player della wine economy italiana, vanta una lunga esperienza negli eventi sportivi più prestigiosi del Paese e in ambito internazionale. Advisory Official Supplier a Casa Italia in occasione delle Olimpiadi Parigi 2024 dove ha scelto le 30 cantine ambasciatrici del nostro Paese, è stata Wine Advisory alla Ryder Cup Italy 2023, la più importante manifestazione golfistica mondiale ospitata a Roma. Tra le collaborazioni è stata al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in diverse edizioni dei Campionati del mondo), mentre è Advisor esclusivo per Italo Treno nell’ambito del progetto “Italian Winery for Italo”.

LA SELEZIONE VINI DELE 26 ETICHETTE

ABRUZZO

Cantina Zaccagnini – Montepulciano d’Abruzzo DOC Tralcetto 2023

CALABRIA

Librandi – Cirò Rosso Classico DOC Segno 2024

CAMPANIA

Feudi di San Gregorio – Greco di Tufo DOCG 2024

EMILIA ROMAGNA

Cantine Caviro – Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva Vigneti Romio 2021

Tenuta Masselina– Romagna Albana DOCG secco 2024

Venturini Baldini – Reggiano Lambrusco Spumante DOP Rubino del Cerro 2024

FRIULI VENEZIA GIULIA

Torre Rosazza – Friuli Colli Orientali DOC Friulano 2024

LAZIO

Casale del Giglio – Lazio Bianco IGT Bellone Anthium 2025

LOMBARDIA

Cà Maiol – Lugana DOC Prestige 2024

Nino Negri – Valtellina Superiore DOCG Inferno Ca’ Guicciardi 2021

MARCHE

Villa Bucci – Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore 2024

PIEMONTE

Cascina Gilli – Freisa D’Asti DOC Il Forno 2024

L’’Astemia – Barolo DOCG Cannubi 2021

PUGLIA

Fantini – Edizione Cinque Autoctoni 23

Tormaresca – Rosato IGT Salento Calafuria 2025

SARDEGNA

Sella&Mosca – Vermentino di Sardegna DOC Cala Reale 2025

SICILIA

Cottanera – Etna DOC Rosso 2023

TOSCANA

Frescobaldi – Brunello di Montalcino DOCG Tenuta CastelGiocondo 2020

Marchesi Antinori– Toscana Rosso IGT Villa Antinori 2023

Tenuta Sette Ponti – Toscana Rosso IGT Crognolo 2023

TRENTINO ALTO ADIGE

Elena Walch – Alto Adige DOC Pinot Bianco Kristallberg 2023

Mezzacorona – Teroldego Rotaliano Superiore Riserva DOC Castel Firmian 2022

Tenute Lunelli – Trentino Chardonnay DOC Villa Margon 2021

UMBRIA

Cantina Todini – Umbria Rosso IGT Rubro 2022

VENETO

Diesel Farm – Breganze DOC Rosso di Rosso 2016

Pasqua Vigneti e Cantine – Valpolicella Ripasso DOC Superiore Black Label 2023

– Foto Ufficio Stampa LT Wine –

(ITALPRESS).