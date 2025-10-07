Milano-Cortina, Abodi “Stiamo realizzando un’impresa”

MILANO (ITALPRESS) - "A 122 giorni dalle Olimpiadi credo che questo impianto dia il senso dell'impresa che stiamo realizzando e definendo, sapendo che abbiamo dei tempi che non sono modificabili. Qui tra poco più di un mese ci sarà un test event molto importante e quindi bisogna rispettare la scadenza e vale anche per altri luoghi dove i cantieri sono aperti". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine del sopralluogo ai padiglioni della fiera di Milano che ospiteranno le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. xh7/gm/mca3