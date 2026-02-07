Milano-Cortina 2026: Olimpiadi al via con cerimonia in più sedi all’insegna dell’armonia

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono aperte venerdì con una cerimonia senza precedenti, organizzata in due città – Milano e Cortina d’Ampezzo – e dedicata al tema dell'”Armonia”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi allo stadio olimpico di San Siro a Milano, dopo il discorso della presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry, che ha auspicato che i Giochi siano “una celebrazione di ciò che ci unisce, di tutto ciò che ci rende umani”.

“Questa è la magia dei Giochi olimpici: ispirarci tutti a essere il meglio che possiamo, insieme”, ha detto l’ex campionessa olimpica di nuoto.

La sfilata degli atleti si è svolta in quattro sedi: Milano, Livigno, Predazzo e Cortina. Il formato ampliato ha richiamato il tema della cerimonia inaugurale, sottolineando il legame tra territori e persone.

Milano-Cortina 2026 rappresenta la terza edizione dei Giochi olimpici invernali ospitata dall’Italia, dopo Cortina d’Ampezzo 1956 e Torino 2006, ed è l’Olimpiade invernale con la più ampia distribuzione geografica nella storia. Le sedi di gara sono suddivise in quattro aree: il polo urbano di Milano e le località montane di Cortina, Valtellina e Val di Fiemme, su un’area di oltre 22.000 chilometri quadrati nel nord Italia.

Circa 2.900 atleti provenienti da oltre 90 Paesi e regioni si contenderanno 116 eventi in otto sport e 16 discipline, con i Giochi in programma fino al 22 febbraio.

La Cina ha inviato la sua più numerosa delegazione di sempre per un’Olimpiade invernale all’estero, con 126 atleti impegnati in 91 eventi di 15 discipline, una squadra che comprende nove medagliati d’oro dei Giochi invernali di Pechino 2022.

Wang Lei, segretario generale della delegazione cinese ai Giochi di Milano-Cortina, ha osservato che “gli sport invernali in Cina hanno registrato progressi costanti da Pechino 2022, un traguardo che ha alimentato elevate aspettative a livello nazionale”.

Ha aggiunto che la squadra cinese si impegnerà a mostrare al Paese i migliori risultati dello sviluppo degli sport invernali durante la Festa di primavera, che quest’anno cade il 17 febbraio.

