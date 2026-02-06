Milano-Cortina 2026: le stelle cinesi degli sport invernali si preparano per le gare

LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – Con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ormai iniziate, gli atleti cinesi stanno intensificando le ultime fasi della preparazione, con Su Yiming, Xu Mengtao e Gu Ailing a guidare la corsa del Paese verso il successo.

Su punta a consolidare il suo oro conquistato nella gara maschile di big air a Pechino 2022. Noto per la sua precisione in aria, si è concentrato sull’affinare i salti e il controllo aereo. Nelle qualificazioni di big air di giovedì, Su si è ripreso da un’iniziale battuta di arresto proseguendo verso la finale.

Xu, protagonista dello sci freestyle, continua a perfezionare le sue acrobazie aeree dopo aver conquistato l’oro nel salto aereo femminile ai Giochi di Pechino. L’atleta ha mantenuto una buona forma fisica durante la stagione, raccogliendo diversi ori e argenti nel circuito della Coppa del mondo di sci freestyle FIS.

Anche Gu, una delle giovani atlete più brillanti della Cina, ha intensificato la preparazione. La sciatrice freestyle 22enne, che quattro anni fa ha vinto oro e argento, si sta allenando intensamente in Italia, combinando lavoro di forza con sessioni sulla neve per rifinire salti, rotazioni e resistenza.

La delegazione cinese comprende 126 atleti pronti a gareggiare in 91 competizioni in 7 sport e 15 discipline, rappresentando la più grande squadra e la maggior partecipazione del Paese a un’Olimpiade invernale all’estero.

