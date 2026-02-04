Milano Cortina 2026: il Villaggio Olimpico accoglie gli atleti in vista dei Giochi

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì, il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d’Ampezzo ha aperto le sue porte ai media, offrendo un’anteprima degli alloggi costituiti da chalet in legno, che ospiteranno le delegazioni internazionali durante la fase iniziale dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Situato in una stretta valle alpina, il villaggio è composto da compatte cabine in legno disposte sull’area. Quelle assegnate alla delegazione cinese presentano bandiere nazionali alle finestre, motivi di panda sotto le grondaie e pannelli rosso-gialli con lo slogan “Go China!” in inglese, cinese e italiano.

La squadra cinese di bob è arrivata a Cortina lunedì, e ha svolto la prima sessione di allenamento martedì mattina. Anche gli atleti di slittino Bao Zhenyu e Wang Peixuan sono scesi sul ghiaccio, completando l’allenamento in pista al Cortina Sliding Center.

“Il villaggio è immerso in una valle con panorami bellissimi”, ha affermato Wang, che gareggerà alla sua seconda Olimpiade invernale. “Ti dà davvero la sensazione di essere a contatto con la natura”.

Diversi membri della squadra hanno osservato che, pur avendo già gareggiato in passato in competizioni della Coppa del mondo a Cortina, soggiornare in un Villaggio Olimpico rappresenta un chiaro salto di qualità in termini di atmosfera ed esperienza.

Cortina d’Ampezzo ospitò per la prima volta le Olimpiadi invernali nel 1956 e tornerà a fare da palcoscenico alle gare di curling, bob, slittino, skeleton e ad alcune prove di sci alpino durante i Giochi 2026.

