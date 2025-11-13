Milano-Cortina 2026, effetto volano per il turismo: boom di prenotazioni

ROMA (ITALPRESS) – L’avvicinamento ai Giochi accelera e il mondo si sta già muovendo verso Milano Cortina 2026. I flussi turistici registrano un aumento del +160% delle prenotazioni internazionali verso le regioni del Nord rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con picchi in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige: un segnale concreto dell’attrattività crescente generata dai Giochi e delle aspettative globali su un’Italia che investe, costruisce e si prepara ad accogliere.

Questo slancio si riflette anche nella percezione interna: oltre il 90% degli italiani, secondo un’indagine Ipsos, riconosce che le città olimpiche beneficeranno nel lungo periodo delle nuove infrastrutture ù dalle varianti stradali ai rafforzamenti ferroviari, fino ai nodi logistici modernizzati ù opere che rappresentano un patrimonio nazionale destinato a restare. L’impatto positivo si estende al sistema produttivo: circa il 95% delle PMI del Nord prevede vantaggi diretti grazie all’incremento turistico e ai collegamenti potenziati, sintomo di un ecosistema economico che percepisce chiaramente l’occasione olimpica come leva di sviluppo. Dal MIT, e in particolare dal Vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, arriva piena soddisfazione per i dati: un’ulteriore conferma della solidità dell’approccio adottato per Milano Cortina 2026, che sta consentendo di sbloccare, finanziare e costruire opere attese da anni nei territori.

