ANTERSELVA (ITALPRESS) – Tommaso Giacomel è nono nell’inseguimento 12,5 km di Anterselva ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il 25enne di Vipiteno, scattato 22esimo a 1’40” dopo la brutta prova nella sprint, taglia il traguardo con un ritardo di 1’15″2 dalla medaglia d’oro dello svedese Martin Ponsiluoma. Argento al norvegese Sturla Holm Laegreid, a 20″6, e bronzo al francese Emilien Jacquelin (+29″7). Ai piedi del podio il leader della classifica generale Eric Perrot (+39″5). Più indietro gli altri azzurri con Lukas Hofer 13esimo a 2’27″9 e Nicola Romanin 28esimo a 3’17″6.

“Peccato che a terra lascio sempre per strada qualcosa, però oggi è andata molto meglio. È la mia miglior gara su quattro poligoni da un po’ di tempo a questa parte, che non è una cosa positiva per un atleta del mio livello. Sono felice di come mi sono sentito fisicamente, la velocità c’era”. Queste le parole, in zona mista, di Tommaso Giacomel. “La mass start è la gara dove ho vinto di più e credo sia il format che mi piace di più anche se non credo sia il più adatto a me”, conclude l’azzurro, che sarà impegnato martedì in staffetta e venerdì nella mass start.

Alle 14.45 toccherà all’inseguimento femminile con Lisa Vittozzi in lotta per le medaglie.

