Milano Cortina 2026: l’allenatrice cinese Qi guiderà la squadra italiana di short track

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – L’allenatrice della nazionale italiana di short track Qi Mengyao dovrà aiutare il paese ospitante a conquistare le medaglie ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

“Sarà la mia prima Olimpiade e non vedo l’ora”, ha riferito lunedì a Xinhua l’allenatrice cinese, che ha assunto la guida della squadra italiana nel 2023. “Abbiamo avuto un’ottima performance alle varie tappe di Coppa del Mondo, ottenendo per la prima volta il numero massimo di quote olimpiche e seguendo i nostri piani di allenamento. Speriamo di poter vincere delle medaglie, anche d’oro, a questi Giochi”.

Qi si aspetta gare su pista corta molto combattute, ma è fiduciosa che gli italiani saranno in lizza per il podio. “Questi Giochi saranno molto competitivi. Corea del Sud, Canada, Paesi Bassi e Cina sono squadre molto forti”, ha affermato. “Noi stiamo migliorando con continuità e ora siamo una delle squadre più forti. Con così tanti avversari di livello, anche le semifinali possono essere davvero dure e vanno trattate come finali. Una volta arrivati in finale, può succedere di tutto”.

Cresciuta come atleta in Cina e formatasi come allenatrice in Canada, Qi afferma che il suo stile di coaching fonde approcci orientali e occidentali.

“Forse sono più severa degli allenatori occidentali, ma più morbida di quelli orientali”, ha dichiarato sorridendo. “Sono seria e concentrata sul mio lavoro. Voglio aiutare la mia squadra nel miglior modo possibile”.

Mentre Qi sta rifinendo la preparazione delle sue pattinatrici e dei suoi pattinatori per le Olimpiadi Invernali a Milano, i suoi genitori si prendono cura dei suoi figli a Bormio, a circa 200 chilometri da Milano, e il marito lavora in Canada. Tra due settimane la famiglia si riunirà nella sede olimpica durante il Capodanno cinese, una festa dedicata al ricongiungimento.

“Mio marito, i miei genitori e i miei figli verranno a vedere le nostre gare di staffetta. Faranno il tifo per l’Italia”, ha affermato Qi.

