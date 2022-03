MILANO (ITALPRESS) – Il corso dello scrittore Paolo Nori sullo scrittore e filosofo russo Fedor Dostoevskij “si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati”. Inoltre, “la rettrice dell’Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione”. Lo fa sapere attraverso una nota l’Università di Milano-Bicocca alla luce delle polemiche nate dalla decisione di bloccare una serie di lezioni di Nori su Dostoevskij visto il conflitto in Ucraina. “Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli – aveva scritto su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi, che aveva annunciato un’interrogazione parlamentare alla ministra dell’Università Maria Cristina Messa -. In questo tempo bisogna studiare di più, non di meno: in Università servono maestri, non burocrati incapaci”.

Milano-Bicocca “è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto”, continua la nota dell’Università. “Il corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all’interno dei percorsi di Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura”. Il corso, dunque, “si terra nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati” con Nori.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com