Milano, 24enne violentata nei pressi di un locale in centro: un denunciato

MILANO (ITALPRESS) – Una ragazza di 24 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale in centro. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri ai quali la 24enne ha formalizzato la denuncia. Il presunto autore della violenza sessuale, che era stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza del locale, è stato denunciato a piede libero. La vittima è stata accompagnata presso il pronto Soccorso della Clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. In corso le indagini.

(ITALPRESS).