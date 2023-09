Le milanesi sono provvisoriamente le padroni del campionato. Hanno approfittato del passo falso del Napoli contro la Lazio per saltare in testa: si giocheranno il primato nel derby, dopo la pausa azzurra. Cosa avrà toccato Rudi Garcia nell’ingranaggio quasi perfetto del Napoli di Spalletti, per perdere così male contro la Lazio ? In realtà, anche Spalletti aveva perso in casa con la squadra biancoceleste (0-1, gol di Vecino) in marzo, ma stavolta i romani ne hanno rifilati quattro (due annullati) ai campioni. E’ stato un passo falso che ha ringalluzzito la concorrenza. Il Milan ha dominato a Roma dopo aver sepolto gol il Torino. Giroud ha fatto già quattro gol (tre rigori), Leao qualche prodezza. Il nuovo assetto tattico dato da Pioli alla squadra sta pagando. Anche Inzaghi ha confermato l’Inter che ne ha rifilati quattro alla Fiorentina, forse stanca per la Conference. Lautaro con una doppietta è saltato in testa alla classifica dei cannonieri con cinque reti. La Juventus è a ridosso delle prime: terza. A Empoli, dopo il gol di Danilo, Vlahovic si è fatto pare un rigore da Berisha. Toscani all’asciutto. Bis di Chiesa. Anche il Lecce con il gol di Krstovic ha battuto la Salernitana ed è in compagnia delle “grandi”. Dove arriverà ? Tornando alle prime, le milanesi hanno segnato otto gol ciascuna, ma la difesa nerazzurra è imbattuta. Si sono viste alcune squadre “vere” e non solo per i punti fatti: il Napoli campione si ricomporrà, dopo la prima sconfitta. E la Lazio ha dimostrato che con Kamada e Guendouzi può rientrare nel grande giro. L’Atalanta ha ritrovato lo Scamacca goleador e ha vinto il derby col Monza. Può reinserirsi fra le squadre che ambiscono. Stando alla classifica, il Bologna sta crescendo e la vittoria in rimonta sul Cagliari è stata indicativa. Il Verona aveva cominciato bene, ma ha mostrato la corda contro il Sassuolo. Resta nella fascia centrale della classifica. Finalmente si è visto un gol di un attaccante del Torino (Radonjic) nel finale della partita col Genoa. La Roma non è stata finora all’altezza: male contro il Milan, non eccezionale contro Salernitana e Verona. Ora il taciturno Mourinho spera in Lukaku e Dybala, infortunato contro il Milan. Vedremo dopo la sosta. Fra le neopromosse ha fatto meglio di tutti il Frosinone. E’ entrato Berardi e con una doppietta ha tirato su il morale del Sassuolo dopo due sconfitte. Problemi e avvenire incerto per l’Empoli, l’Udinese e lo stesso Cagliari che ha trovato il primo gol con Luvumbo. Ora la Nazionale: cosa tirerà fuori dal cilindro il “mago” Spalletti ?

