Nelle ultime sei partite il Milan ha fatto nove punti su diciotto, l’Inter addirittura sei e il Napoli 14. E infatti i partenopei sono saltati in testa, dopo un periodo di difficoltà. La squadra di Inzaghi, che ha ancora l’attacco più forte (55 gol, Lazio 54, Milan 53), nelle ultime sei gare ha segnato solo quattro volte. Qualcosa dev’essersi inceppato: cosa? Tutte le squadre accusano un calo fisico, a un certo punto della stagione, ma la mediocrità delle squadre italiane nelle Coppe è un sintomo importante che dimostra le loro carenze. La sfida dell’Olimpico è stata emozionante. Dopo il gol di Insigne, un gran gol di Pedro aveva pareggiato la contesa, ma nel recupero Fabian Ruiz ha dato successo e primato al Napoli alla vigilia dello scontro diretto al Maradona. Vittoria tutto sommato meritata, per la squadra di Spalletti. La Juve, imbattuta da tredici partite, ha “scoperto” il doppiettista Vlahovic (già quattro gol in bianconero, compreso quello al Villareal), ma ha avuto conferma di qualche debolezza difensiva. E comunque se le prime rallenteranno ancora…

(ITALPRESS) – (SEGUE).

