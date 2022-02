Il Verona ha imbottito di gol l’Udinese, che ha colpito solo traverse e fallito occasioni, i gialloblu più concreti. La squadra di Tudor guarda all’Europa con il suo forte attacco, i friulani – per loro fortuna – hanno un buon margine sulle squadre di coda. Barak ancora in evidenza. In zona salvezza, il Venezia ha fatto uno scherzaccio al Torino, che sembrava lanciatissimo, a parole. Lagunari terzultimi. La squadra di Juric (un punto in tre partite) è tornata nei ranghi dopo aver sperato nel salto in avanti. Per i lagunari una boccata di ossigeno. Si è rivisto Belotti, che ha pareggiato, ma il gol è stato annullato per intervento del VAR, con conseguenti polemiche. Espulso Okereke (VAR). Una situazione kafkiana. Juric sconcertato. Il portiere veneziano Lezzerini si è infortunato, ma non è stato possibile sostituirlo. Si è giocato 104 minuti. Oltre alla vittoria del Venezia, il pareggio di un buon Cagliari che ha collezionato il terzo risultato positivo a Empoli. Toscani bloccati ancora in casa. Pavoletti a segno. Curioso: infortunato l’arbitro Dionisi, sostituito dal quarto uomo Marini.

