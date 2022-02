Insomma, il campionato è rimasto apertissimo e tutti fanno i calcoli, calendario in mano. In “zona Champions”, bella partita fra Atalanta e Juve: i bergamaschi avevano fermato l’Inter, ora hanno bloccato la Juve. Finito l’effetto-Vlaahovic, rimasto muto?

Il solito Immobile su rigore (19 gol in campionato) ha dato il “la” alla vittoria della Lazio su un Bologna remissivo. E’ stata la gran giornata di Zaccagni (doppietta). Sarri ha il secondo attacco (52 gol) dopo quello dell’Inter (55). La Roma (staccata dai “cugini”) era in vantaggio su rigore e Abraham aveva segnato (11 reti in tutto), ma la difesa l’ha tradita ancora e il Sassuolo ne ha approfittato con Traorè (un gol e un’autorete propiziata). Espulso Ferrari e pareggio nel recupero di Cristante. Mou contrariato. Nel Monday Night, senza Bonaventura e Torreira, ma con Quarta e Odriozola, la Fiorentina giocherà sul campo di uno Spezia che è reduce da quattro gare positive (tre vittorie). Piatek si è svegliato in Coppa Italia e, dopo la bella vittoria di Bergamo, i viola hanno ambizioni europee. Al Franchi 3-0 con tripletta di Vlahovic (un rigore). Arbitro Marchetti.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com