NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sorride il Milan, meno Atalanta e Roma. Archiviati i play-off, l’Europa League disegna gli ottavi che si giocheranno fra il 7 e il 14 marzo. I rossoneri evitano gli spauracchi Liverpool e Bayer Leverkusen e se la cavano con lo Slavia Praga, attualmente secondo nel campionato ceco ma capace di qualificarsi direttamente agli ottavi chiudendo il girone davanti alla Roma. Roma che, superato il Feyenoord ai rigori, sfiderà invece il Brighton di Roberto De Zerbi, ormai non più una sorpresa del calcio inglese. L’Atalanta infine, fra le teste di serie dopo aver vinto il proprio gruppo, ritrova invece lo Sporting Lisbona: i Leoes, che si stanno giocando il titolo in Portogallo col Benfica, hanno già affrontato i nerazzurri proprio durante la fase a gironi, con successo della Dea per 2-1 all’Alvalade firmato da Scalvini e Ruggeri e 1-1 a Bergamo (a segno Scamacca).

Questi gli accoppiamenti decisi dal sorteggio di Nyon:

Sparta Praga (Cze) – Liverpool (Eng)

Marsiglia (Fra) – Villarreal (Esp)

ROMA (ITA) – Brighton (Eng)

Benfica (Por) – Rangers (Sco)

Friburgo (Ger) – West Ham (Eng)

Sporting Lisbona (Por) – ATALANTA (ITA)

MILAN (ITA) – Slavia Praga (Cze)

Qarabag (Aze) – Bayer Leverkusen (Ger)

