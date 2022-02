Milan e Napoli incalzano l’Inter che ha un punto in più, ma anche una partita in meno. E Napoli-Inter, sabato prossimo, potrebbe dire qualcosa di importante per la classifica. Intanto Vlahovic e Zakaria hanno segnato subito e la Juve è quarta: dove arriverà? Il derby milanese ha riaperto il campionato, ma c’è da chiedersi se la seconda sconfitta dell’Inter provocherà dei contraccolpi. Si è discusso sulle scelte di Inzaghi, sulle sostituzioni. E pure dell’apporto di Giroud, doppietta in assenza di Ibrahimovic. Sostanzialmente Pioli ha azzeccato i cambi, al contrario del tecnico nerazzurro. A San Siro è stato confermato che nel derby non ci sono regole: l’apparente superiorità dell’Inter è stata annullata da due episodi. E adesso tutto ricomincerà. Il Napoli ha attaccato a tutto spiano a Venezia, segnando con Osimhen (di testa) che ha colpito pure un palo. Avversari ostici i lagunari, comunque, a tratti pericolosi. Brutto scontro involontario fra Ebuhei e l’arbitro Mariani, entrambi feriti. Il giocatore ha proseguito inturbantato. L’arbitro ha piazzato l’auricolare sull’orecchio sinistro, essendo stato colpito a quello destro. Veneti sempre più giù in classifica.

L’espulsione di Ebuhei nel finale e il gol di Petagna, sostituto di Osimhen, hanno chiuso il match. In dodici minuti, Dusan Vlahovic ha “conquistato” i tifosi della Juventus. Più tardi ha segnato anche Zakaria. Un buon 2-0 contro un agguerrito Verona. Sorpresona a Bergamo. Un Pereiro scatenato, in assenza di Joao Pedro, con una doppietta ha dato il successo al Cagliari. Gasp nella ripresa ha lanciato Boga e anche Zapata che sembrava recuperato dopo lunga assenza, ma che si è fermato di nuovo. All’Atalanta (quarto ko interno) non è bastato il provvisorio pareggio di Palomino. I nerazzurri (una partita in meno) hanno ceduto alla Juve il quarto posto, per i sardi passo importante verso la salvezza. E domenica ci sarà Atalanta-Juventus. Il Genoa con Blessin e i nuovi acquisti è parso migliorato (due 0-0 consecutivi), resistendo in dieci (espulso Ostigard) a una Roma che aveva segnato con Zaniolo il gol della vittoria sul filo di lana. Ma, con l’ausilio del VAR, Abisso ha annullato e il gioiello giallorosso si è fatto espellere per proteste.

Un pareggio pesante per i rossoblu, una delusione per la Roma. Mourinho (100 in A): “Se quello è fallo, il calcio è cambiato. Agli occhi del potere siamo piccoli”.

Perso Vlahovic, la Fiorentina è stata inesorabilmente infilata da una Lazio che ha dimenticato gli alti e bassi che avevano caratterizzato le ultime partite. Immobile capocannoniere con 18 gol, Milinkovic-Savic è tornato a incidere. Italiano ha detto che la sconfitta non è dipesa dalla partenza di Vlahovic. Peggio. Partita combattuta, quella fra Bologna e Empoli. Traversa di Arnautovic e palo di Di Francesco. Ha esordito nell’Empoli il neozelandese Cacace, di chiare origini nostrane, ma nato a Wellington. Ma niente gol. Due reti di Caputo e dell’esordiente Sensi in sette minuti hanno sospinto la Sampdoria contro il Sassuolo. La squadra di Dionisi alla fine ne ha presi quattro. Giampaolo ha vinto così la prima partita alla guida dei blucerchiati. Sembrava delinearsi lo 0-0 alla Dacia Arena. Invece l’Udinese ha vinto in extremis la combattuta partita col Torino. Espulso l’ex bianconero Mandragora, è arrivato il gol decisivo di Molina su punizione. E nel recupero il raddoppio di Pussetto su rigore. I friulani non vincevano in casa da novembre.

Nel Monday Night l’incontro salvezza Salernitana-Spezia. I campani si sono rinforzati (con Fazio, Dragusin, Mazzocchi in difesa, Radovanovic, Bohinen a centrocampo, Verdi e Mousset in attacco). Lo Spezia viene da tre vittorie consecutive e “vede” la salvezza. All’andata 2-1 per i liguri con i gol di Suìimy, Strelec e Kovalenko. Dirigerà Valeri. Giornata un pò agitata ed emozionante.

(ITALPRESS).

