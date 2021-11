Milan e Napoli vittoriosi e a braccetto in vetta. Successi molto travagliati. Il Milan in dieci (espulso Hernandez) ha portato a casa tre punti vitali con un 2-1 molto risicato, anche se a un certo punto sembrava dominatore della partita. Ibrahimovic 40 anni e 400 gol. Di Kessie il raddoppio. La Roma si è vista solo nel finale, ma ha segnato un solo gol con El Shaarawy, un ex. Mourinho (“Se parlo domenica non sono in panchina” ha detto e se n’è andato) ha lasciato il campo, ha protestato, era fuori di sè, ma il Milan ha meritato. Nel derby di Salerno, il Napoli (senza Osimhen e Insigne) non è riuscito a segnare per un’ora. Spalletti ha fatto dei cambi e subito Petagna ha colpito la traversa e Zielinski ha sbloccato il risultato. Non è stata una vittoria brillante, ma importante per la capolista. Le espulsioni di Kastanos (entrataccia su Anguissa) e Koulibaly (fallo da ultimo uomo) hanno caratterizzato il finale. Di Lorenzo sulla linea ha salvato il Napoli. Salernitana in ripresa. L’Udinese per un’ora aveva bloccato l’attacco più forte del campionato (ora a 28 gol), quello dell’Inter, poi una doppietta di Correa (che già ne aveva fatta una al Verona) è stata determinante.

La squadra di Gotti è ben organizzata, ma segna poco (12 reti: solo Venezia e Salernitana hanno fatto peggio). Per Inzaghi, è in vista il derby. Fra Atalanta e Lazio partita elettrica: la squadra romana si è fatta rimontare due volte. Col 159.mo gol Immobile ha raggiunto il mitico Piola. Reina, colpito alla testa da un oggetto, ha proseguito. Campo di Bergamo squalificato? Vlahovic (tripletta: in tutto 8 reti) ha aiutato Italiano a battere il “suo” Spezia che, con la peggior difesa (26 gol subiti), è sceso ancor di più in classifica. La Fiorentina è ai margini della zona Champions. Ma il fatto più saliente è stato però il disastro della Juve: un punto in tre partite. Noi siamo dell’idea che CR7 abbia nociuto alla Juve nel lungo periodo. Tanto di cappello ai suoi gol e al suo impegno: ci eravamo entusiasmati per la sua presenza nel nostro campionato. Grazie anche a lui il club più titolato ha vinto – è vero – due scudetti, ma ne ha perso uno. Se n’è andato dopo il 2-2 di Udine, subentrando nella ripresa, segnando un gol (annullato) e lasciando fra le macerie anche economicamente il club visto il rosso di quasi 400 milioni.

Non tutte colpe sue, intendiamoci, ma di chi non ha saputo pilotare. Hanno pagato gli allenatori: Sarri, Pirlo (liquidati) e adesso Allegri la cui difesa è andata a picco (15 gol subiti). A Verona attacco in difficoltà (Dybala una traversa e vari tiri, McKennie a segno). Nel giro di un quarto d’ora la Juve si è trovata sotto di due. Autore Simeone (6 reti in tre gare: 8 in tutto). Nella ripresa ha riaperto la partita, ma ha forzato contro la bravura di Montipò. L’attacco dell’ex juventino Tudor ha segnato 24 gol (la Juve nove di meno) e ha raggiunto la squadra di Allegri in classifica. Casale andava espulso, forse sarebbe andata diversamente. Ora i punti di distacco dei bianconeri dal primo posto sono 16. Troppi, per pensare a un recupero. Il tecnico juventino ha detto: “C’è da vergognarsi”. Gli crediamo sulla parola. L’Empoli, squadra di vocazione corsara, ha vinto la partita degli ex col Sassuolo, facendo dimenticare l’impresa degli emiliani sul campo della Juve e salendo al livello dei bianconeri, in classifica.

Il Torino ha messo sotto facilmente una Sampdoria arrendevole con i gol di Praet, Singo e Belotti che, dopo aver colpito un palo, ha segnato il gol n.100 in serie A. Espulso Adrien Silva. D’Aversa resisterà a lungo? Monday Night il Bologna affronterà il fanalino di coda Cagliari. Nonno Mihajlovic recupererà Soriano, Sumaoro e Arnautovic. Mazzarri ha mezza squadra fuori: Dalbert, Strootman, Caceres, Godin ecc. fra gli assenti. Arbitro Massa. In zona salvezza, a parte lo Spezia sconfitto a Firenze, il Genoa non è riuscito a superare la difesa del Venezia. Uno 0-0 che ha lasciato le due squadre in cattive acque. Ora le Coppe: le milanesi e l’Atalanta trepidano.

