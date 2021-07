ROMA (ITALPRESS) – “La Ocean Viking minaccia di entrare in porto in Sicilia anche senza l’ok delle autorità. Siamo arrivati al limite: nave francese, Ong francese, che non solo chiede di far sbarcare 572 clandestini in Italia, ma lo fa a suon di minacce: assurdo. Una prova di forza che non può trovare legittimazione alcuna. Perché non usano questi toni con Malta o con la Francia, visto che tra l’altro battono bandiera francese? Un atteggiamento inaccettabile che, purtroppo, ricorda lo stesso che portò allo speronamento a opera della Rackete. In tutto questo, spiccano l’assenza dell’Ue, che continua a non fare nulla per risolvere l’emergenza immigrazione, e il silenzio della sinistra dei porti spalancati e dei deputati che salgono sui barconi per solidarietà. L’Italia ha mostrato negli anni grande spirito di accoglienza e umanità, non possiamo accettare intimidazioni di questo genere”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID in commissione Libe.

(ITALPRESS).