ROMA (ITALPRESS) – “La giudice che ha bocciato il provvedimento del Governo è stata accusata da Salvini di essere di parte perchè era in piazza in una manifestazione contro di lui insieme a persone che urlavano slogan infami contro le forze dell’ordine”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua enews.

“La questione è semplice – aggiunge -: io sull’immigrazione non la penso come Salvini, anzi, sono agli antipodi. Ma credo che il ministro leghista abbia ragione quando chiede che i giudici diano le massime garanzie di imparzialità. E questa giudice – sul tema – non può essere percepita imparziale se scende in piazza e partecipa a una manifestazione politica. L’ho scritto in questo tweet: i magistrati che scelgono di contestare gli avversari delle loro idee fanno un danno alla giustizia e alla credibilità dell’intera categoria”.

