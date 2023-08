LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ong internazionale Alarm Phone ha accusato Malta, l’Italia e la Grecia di rifiutarsi di assegnare un porto sicuro a un gruppo di 24 migranti, tra cui nove bambini, nonostante il gruppo era in grande difficoltà. Alarm Phone ha aggiunto che i migranti sono stati respinti in Libia mentre si trovavano nella zona di ricerca e salvataggio di Malta. La Ong ha confermato di essere stata allertata dai migranti sulle difficoltà che stavano affrontando a causa del pessimo tempo. La loro barca aveva perso la direzione a causa di una tempesta e fu poi scoperta da una nave mercantile. La nave mercantile Pge Tornado ha soccorso le persone, ha detto Alarm Phone, aggiungendo che le autorità maltesi, italiane e greche hanno rifiutato di assegnare un porto sicuro, e alla nave mercantile è stato ordinato di riportare i migranti in Libia. Alarm Phone ha confermato che il gruppo si trova ora a Misurata, detenuto separatamente in due centri. Alcuni di loro sono malati e temono la deportazione in Siria e in Egitto. Tra loro ci sono 9 bambini. Alarm Phone ha chiesto alle autorità di rilasciarli immediatamente.

Nel frattempo, un’altra Ong internazionale, Sea-Watch, ha criticato le autorità europee per aver ignorato il maltempo che ampiamente era previsto e ha abbandonato decine di barche al loro destino. La Ong ha detto che un altro gruppo di migranti è scomparso a causa del maltempo. Sea-Watch ha anche confermato che 49 migranti sono stati salvati dall’Ong Medici Senza Frontiere. Sono stati per sei giorni alla deriva affrontando una tempesta. Mentre la nave GeoBarents gestita da Medici Senza Frontiere ha trovato due migranti che facevano parte di questo gruppo dopo oltre 3 ore di ricerca, un altro migrante risulta ancora disperso, creduto morto. Secondo Sea-Watch, solo quest’anno il numero di morti e dispersi nel Mediterraneo è salito a 2.063.

